الجديدي: منعوني من صعود الطائرة في مطار معيتيقة إلا بعد تعبئة استمارة الأمن الداخلي

استنكرت الكاتبة الصحفية مديرة تحرير صحيفة الصباح فتحية الجديدي منعها من السفر من مطار معيتيقة في طرابلس متوجهة إلى معرض الكتاب في تونس، إلا بعد ملء استمارة جهاز الأمن الداخلي التي فرضها على المسافرات الليبيات، ووصفته بالمهين والمستفز.

وقالت الجديدي في لقائها عبر قناة “الوسط”: “سافرت اليوم عبر مطار معيتيقة لألتحق بمعرض الكتاب في تونس ولأول مرة تم إعطائي استمارة لأضع فيها بياناتي من رقم جواز السفر والاسم وفي آخر الاستمارة سؤالان: لماذا تسافري بدون محرم؟ وهل سبق وأن سافرتي بمحرم؟”.

وأكدت أن هذه الأسئلة لا تطرح على المرأة عموما والليبيات خصوصا، لأن السفر حق لكل النساء طالما هن مسؤلات عن أنفسهن.

وأضافت الجديدي: “نظرت إلى ضابط الجمرك وقلت له ما هذا؟ قال لي: هذا ليس مننا لكن مطلوب من الأمن الداخلي، وعندما رفضت تعبئة الاستمارة رفض تركي للخروج إلى الطائرة، وقال إن تعبئة هذا النموذج هو شرط أساسي للسماح لك بالصعود للطائرة والسفر”.

وتساءلت الجديدي عن مبرر منع الأمن الداخلي الليبيات من السفر، ورأت أن من يقف وراء ذلك عقلية متخلفة تضع المرأة في موضع اتهام وتسلب منها حرية التنقل وفقا للإعلان الدستوري، وشددت على أن ذلك تصرف مهين لا ينم عن أي ثقافة.