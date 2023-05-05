المنقوش: بحثت مع الرئيس تبون آخر تداعيات الأزمة السودانية

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، إنها بحثت مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، آخر تداعيات الأزمة في السودان، وكيف يمكن أن تلعب ليبيا والجزائر دورا إيجابيا في وقف إطلاق النار.

وأكدت المنقوش، في تصريحات صحفية عقب لقاءها الرئيس الجزائري،حرص ليبيا على توطيد العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع الجزائر في شتى المجالات، معبرة عن سعادتها بزيارة الجزائر، التي وصفتها بالمهمة والتي تزيد من توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والسياسي.

وأضافت المنقوش أن الوضاأن لقاء كان مثمرا وتم خلاله التطرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين وإلى الكثير من المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، على غرار التعاون في مجالات المياه الجوفية والمعابر البرية.

وتأتي زيارة المنقوش والوفد المرافق لها للجزائر والتقاء المسؤولين فيها ضمن جولة مغاربية شملت كل من تونس والجزائر.