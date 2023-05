ليبيا – شارك وزير العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال علي العابد في فعاليات افتتاح مركز “متألق” للتأهيل وإعادة الإدماج في العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد نقل عن العابد تأكيده خلال الفعاليات أهمية هذا المركز في المشروع الوطني للتأهيل مشيرا إلى ضرورة دعم كل الشباب في ربوع ليبيا لما يمثلونه من ثروة وطنية إذ صمم المشروع لإدماجهم عبر توفير برامج مهنية وتوظيفية تكفل لهم الحياة الكريمة.

وتابع العابد بالقول إن افتتاح المركز يمثل أولى خطوات الشراكة بين منظمة “سوبر نوفا” والمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج مؤكدا عزم الوزارة على استكمال عدد من البرامج والأنشطة والمشاريع لإبعاد الشباب عن شبح الانخراط في الحروب وجعلهم أفرادا قادرين على الإندماج والعمل للمشاركة في بناء الوطن.

Shares

The post العابد: عازمون على إبعاد الشباب عن شبح الانخراط في الحروب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية