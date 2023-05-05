| 27,875 مهاجراً وصلوا إلى إيطاليا في 2023.. أغلبهم عبر تونس وليبيا

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2023/05/05 على الساعة 16:03

(الكل): وفقاً للتقرير الربعي لمركز الهجرة المختلطة MMC، كشف أن تونس جاءت في المرتبة الأولى في عمليات المغادرة البحرية غير النظامية إلى إيطاليا.

وأوضح التقرير أن هذا التغيير يمثل تحولًا في ديناميكيات الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت ليبيا في السابق دولة المغادرة البحرية الرئيسية للمهاجرين.

وعلى رغم من وجود أكثر من 694 ألف مهاجر مقيم في ليبيا، و 9078 لاجئًا وطالب لجوء مسجل في تونس، تشير الإحصائيات إلى أنه حتى بداية هذا العام، أكثر من نصف المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا أتوا من تونس، في حين تشكل 38% منهم من ليبيا.

برأيك لماذا تزايد عدد المغادرين من تونس إلى أوروبا رغم أن المهاجرين في ليبيا عددهم أكبر؟

* نقلا عن قناة (الكل)