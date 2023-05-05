الدباشي يستنكر محاولة إدماج المهاجرين مع السكان الأصليين في ليبيا

الوطن| رصد

استنكر مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي محاولة إدماج المهاجرين مع السكان الأصليين في ليبيا.

الدباشي وعبر تصريح صحفي، أوضح أن المنظمة غير الحكومية التي تقف وراء المشروع تدعى “أرباتشي” وهي ذراع تنفيذي للمشروع الممول من صندوق الهجرة الإيطالي عبر دائرة الإيطاليين في الخارج وسياسات الهجرة التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية.

وأكد أن هذا المشروع حكومي والمنظمة دورها تنفيذي فقط، مضيفاً أنه لا يمكن الخروج هذا الإطار عن مسؤولية الحكومة الإيطالية وأيضامسؤولية الحكومة الليبية التي بشكل أو بآخر لم يصدر عنها رد فعل حقيقي.

أضاف الدباشي أن المعلومات المنشورة على موقع المنظمة تقول إن المشروع زراعي يستهدف مناطق سبها ومرزق وغات، وسيشرف عليه مركز ينشأ من جديد يسمى مركز السلام في سبها، والمشروع لمدة سنتين بتكلفة تبلغ نحو 5 ملايين يورو، وهناك أهداف محددة حسب ماأعلن ولكن الهدف الأساسي إدماج المهاجرين مع السكان المحليين.