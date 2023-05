بوشناف يبحث مع بالتمر آليات عمل منظمات المجتمع المدني بما لا يمس الأمن القومي للبلاد

ليبيا – ناقش المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الخميس مع رئيسة مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني مبروكة بالتمر آليات عمل منظمات المجتمع المدني بما لا يمس بثوابت الأمن القومي للبلاد.

الاجتماع الذي حضره عضو مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالي، تطرق إلى عمل عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في ليبيا على عدد من الملفات التي من شأنها زعزعة الاستقرار وتوريط البلاد في ملفات ثقيلة هي في غنى عنها.

وبحث المجتمعون آخر التطورات فيما يتعلق بمقترح القانون الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني والمطروح أمام أعضاء مجلس النواب.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التقيد بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها مفوضية المجتمع المدني مع مجلس الأمن القومي خاصة فيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية في ليبيا.

