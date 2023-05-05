الولايات المتحدة: نقف مع الشعب الليبي في مقاومة التدخلات الخارجية

أكدت السفارة الأميركية لدى ليبيا، أنها تقف مع الشعب الليبي في جهود مقاومة التدخل الخارجي، وتدعم مساعيه من أجل استعادة السيادة الكاملة، انطلاقا من مبادئ الولايات المتحدة المنصوص عليها في دستورها,

وقالت السفارة، في تغريدة على صفحتها على موقع “تويتر” اليوم الجمعة: “ينبثق التزام الولايات المتحدة بدعم تطلعات الشعب الليبي الديمقراطية من تجربتنا الخاصة في مقاومة التدخل الخارجي، حيث استرشدنا منذ ميلاد أمتنا بالمبادئ المنصوص عليها في مقدمة دستور الولايات المتحدة”.

وأضافت: “نريد الشيء نفسه للشعب الليبي ونقف معه في دعواته لتحقيق الوحدة الوطنية، والاستعادة الكاملة للسيادة، والتنمية العادلة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على استراتيجيتنا العشرية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار”.

وأعادت السفارة نشر رابط لاستراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا، المنشورة على موقع الخارجية الأميركية في 24 مارس الماضي.

وتستند الاستراتيجية العشرية إلى بناء شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية، تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمساءلة والحوكمة المسؤولة.