كرايسس 24: بقاء الوضع الأمني مضطربا في ليبيا حتى أواخر مايو الجاري

ليبيا- رجح تقرير إخباري لموقع “كرايسس 24” الأميركي للمعلومات الاستخبارية بقاء الوضع الأمني في ليبيا غير مستقر حتى أواخر مايو الجاري على أقل تقدير.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أوضح أن غياب المؤسستين العسكرية والأمنية الموحدتين والاشتباكات المسلحة المتقطعة والتنافس السياسي المحتدم بين المؤسسات الحكومية المنقسمة والخصومات الجيوسياسية عوامل مساهمة في تعقيد عميق للوضع الأمني في ليبيا.

وأضاف التقرير أن حوادث الخطف والاغتيالات السياسية والنشاط الإجرامي والاشتباكات بين الميليشيات المسلحة المتناحرة تمثل جوانب من أخطر المشاكل محذرا من مخاطر غياب الهيئة الحاكمة المتماسكة والقوات الأمنية الموحدة وأهمها استعادة تنظيم “داعش” الإرهابي موطئ قدم له في البلاد.

وتطرق التقرير للتظاهرات بصفتها سمة ثابتة للمشهد الأمني وإن اختلف حجمها وتأثيرها إلا أنها قد تتسبب في بعض الأحيان في حال كانت منسقة بشكل مركزي في اضطراب واسع النطاق في ظل وجود حالة من التهديد المرتبط بالعنف المرافق لها إلى جانب عدم استقرار سياسي واقتصادي.

ونبه التقرير لإمكانية قيام الأجسام السياسية الحالية بتعطيل أي حل سياسي يهدد قبضتها على السلطة عبر لجنة “6+6” محذرا من مغبة عدم وجود قوة أمنية محترفة وموحدة وإيلاء مهمة توفير الأمن لميليشيات مسلحة ذات ولاءات متضاربة ومتطورة وأهداف سياسية وإقليمية.

