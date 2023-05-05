حفتر ووزير الدفاع الإيطالي يبحثان تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين حدود ليبيا الجنوبية

أخبار ليبيا 24

عقد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، اجتماعا مع وزير الدفاع بالحكومة الإيطالية، غويدو كروسيتو، وبحضور نائب رئيس الأركان ومدراء الإدارات بوزارة الدفاع بالحكومة الإيطالية.

وبحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، يأتي ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها المشير حفتر إلى دولة إيطاليا.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول أهمية تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين الحدود الليبية الجنوبية لتعزيز الأمن القومي للبلدين.

وأكد وزير الدفاع على ضرورة تعزيز العلاقة التي تحظى بها الحكومة الإيطالية مع ليبيا وبالأخص مع القائد العام.

ودعا الحاضرون إلى استمرار العمل المُشترك لمكافحة التطرف والحدّ من الهجرة الغير شرعية ، وثمّن وزير الدفاع على دور القائد العام للقوات المُسلحة في دحر الجماعات الإرهابية في ليبيا لما له من أهمية كبيرة في استقرار أمن المنطقة بالكامل.

وأشاد وزير الدفاع بدور القائد العام في تعزيز الاستقرار و دعمه لبعثة الأمم المتحدة ودعوتها لإجراء الانتخابات خلال هذا العام.