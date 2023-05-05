بتوجيه من القيادة العامة.. جهاز طارق بن زياد للخدمات يفتتح مستشفى بنغازي التخصصي

افتتح جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج مستشفى بنغازي التخصصي، بحضور رئيس الجهاز ووفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلاً برئيس أركان القوات البرية، ورئيس أركان الدفاع الجوي، والمدعي العام العسكري، بالإضافة إلى وكيل وزارة الداخلية، وعميد بلدية بنغازي، ومدير إدارة الخدمات الصحية- بنغازي.

هذا ويُعد المستشفى صرحاً جديداً والأول من نوعه في ليبيا، الذي تم تجهيزه طبقاً للمواصفات العالمية، وذلك بتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.