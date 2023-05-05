لضمان حقوق العاملين.. باشاغا يبحث أوضاع الشركات المتعثرة

العنوان-طرابلس

بحث رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مع عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، أوضاع الشركات المتعثرة، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت اللجان المشكلة لدراسة أوضاع الشركات المتعثرة، وتقديم مقترحات لمعالجتها وإحالتها إلى مجلس النواب لإيجاد حلول لإعادة تفعيل هذه الشركات وضمان حقوق العاملين بها.

وأكد الزغيد على رئاسة وأعضاء مجلس النواب للحكومة المكلفة، لافتا إلى أنها جاءت بناءً على توافق “ليبي – ليبي” بين مجلسي النواب والدولة.

وقدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في ديسمبر الماضي ثلاث توصيات إلى وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله الشارف لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة وموظفيها.

وتضمنت التوصيات دعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها وتكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية وإعطائها أولوية بدلا من الشركات الخاصة حتى تتمكن في المستقبل القريب من سداد رواتب موظفيها وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، إضافة إلى توزيع العاملين بالشركات غير القادرة على مؤسسات الدولة الليبية.