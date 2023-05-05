شاهد.. طيران مسير وانتشار عسكري في مدينة الزاوية

شهدت مدينة الزاوية انتشار وحدات الجيش الليبي داخل المدينة وسط انباء عن ارتياح من قبل الأهالي بتواجدها لتنفيذ الترتيبات الامنية.

وبحسب شهود عيان من السكان فإن المدينة تشهد استمرار تحليق الطيران المسير الذي يحوم فوق مدينة الزاوية مع دخول قوة مشتركة مشكلة من اللجنة 15 لميدان الشهداء.

و اللجنة 15 مشكلة من 5 قادة من الحراك الشعبي و2 من الأعيان والحكماء و8 ضباط عسكريين.

ووفقا لشهود العيان فإن القوة دخلت على اساس البدء في العمليات العسكرية بالمدينة ضد الاوكار والمرتزقة.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي، كلف رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني، بهدف تحسين الوضع المعيشي والأمني في مدينة الزاوية بدعم كامل من رئيس الحكومة.

وعلى ذات الصعيد، أصدر رئيس الأركان للجيش “محمد الحداد” قرارا بتشكيل لجنة لدراسة المطالب الخاصة بأهالي مدينة الزاوية وبسط الأمن بالتنسيق مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي “صلاح الدين النمروش”، تتولى وضع خطة لتنفيذ المطالب والتي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الظواهر الهدامة بالمدينة.

وتضم اللجنة الأمنية 8 ضباط يرأسها مدير إدارة التدريب بالجيش الليبي اللواء “نوري عبدالغني الشنوك” بالإضافة إلى 6 أعضاء من ممثلي حراك شباب الزاوية و5 أعضاء من ممثلي حكماء وأعيان المدينة.