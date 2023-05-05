لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة.. حفتر يلتقي وزير داخلية إيطاليا

أخبار ليبيا 24

عقد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، اجتماعا مع وزير الداخلية بالحكومة الإيطالية، ماتيو بيانتيدوزي، وذلك لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأعداد البرامج التدريبية للأفراد والعناصر التابعة للأجهزة الأمنية.

وبحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، يأتي ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها المشير حفتر إلى دولة إيطاليا.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الجمعة، مناقشة آلية توطيد العلاقة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا في المجالات الأمنية.

وأكد بيانتيدوزي على ضرورة تعزيز العلاقة بين البلدين بما يخدم مصالحها ، والعمل على التصدي لكافة المخاطر التي تواجه المنطقة.

كما أثنى بيانتيدوزي بالعمل الكبير الذي تقوم به القوات المُسلحة الليبية مؤكداً على الاحترام الكبير والمكانة التي يحظى بها القائد العام لدى الحكومة الإيطالية.