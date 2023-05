ليبيا- أجرت صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية مقابلة مع “أوليفر فارهيلي” المفوض الأوروبي للجوار والتوسع بشأن الهجرة غير الشرعية.

المقابلة التي تابعتها وترجمت المهم المرتبط بالشأن الليبي فيها صحيفة المرصد شدد خلالها “فارهيلي” على وجوب إيجاد مقاربة أوروبية شديد الوضوح بشأن الحاجة إلى كسر نموذج أعمال مهربي البشر مشيرا لأهمية جهود السلطات المالطية في البحر الأبيض المتوسط فهي حاسمة في الدفاع عن الحدود الأوروبية.

وأكد “فارهيلي” ضرورة عمل خفر السواحل الليبيين بالشكل المتماشي مع القانون الإنساني الدولي لعمليات البحث والإنقاذ إن أرادوا مواصلة تعاونهم مع أوروبا بمكافحة الهجرة غير الشرعية مشددا على تقديم الأوروبيين التدريب لهم لتفهم المتطلبات الأوروبية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان والتصرف وفقا لها.

وأعرب “فارهيلي” عن أمله في تغير ممارسات خفر السواحل الليبيين ممن عدلوا بعضا من سلوكياتهم مؤخرا بالتماشي مع هذه المتطلبات على حد زعمه.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post فارهيلي: استمرار تعاون خفر السواحل الليبيين مع أوروبا مرهون بهذا الأمر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية