وزير الدفاع الإيطالي يشيد بدور “حفتر” في استقرار ليبيا ودعمه لإجراء الانتخابات

عقد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، اجتماع مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، ضمن زيارته الرسمية إلى إيطاليا.

وحضر الاجتماع وفد القيادة العامة المرافق للمشير خليفة حفتر، ونائب رئيس الأركان ومدراء الإدارات بوزارة الدفاع بالحكومة الإيطالية.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي في بيان، إن وزير الدفاع الإيطالي أكد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز العلاقة التي تحظى بها الحكومة الإيطالية مع ليبيا وبالأخص مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، داعياً إلى استمرار العمل المُشترك لمكافحة التطرف والحد من الهجرة الغير شرعية.

وثمّن وزير الدفاع الإيطالي دور المشير خليفة حفتر، في دحر الجماعات الإرهابية بليبيا، لما له من أهمية كبيرة في استقرار أمن المنطقة بالكامل.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول أهمية تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين الحدود الليبية الجنوبية لتعزيز الأمن القومي للبلدين.

وأشاد وزير الدفاع الإيطالي بدور القائد العام في تعزيز الاستقرار و دعمه لبعثة الأمم المتحدة ودعوتها لإجراء الانتخابات خلال هذا العام.

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