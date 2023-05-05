الوزير القايدي: حكومة باشاغا قادرة على تأمين الانتخابات ووُلدت لإجرائها بعد فشل الدبيبة بذلك

الوطن| متابعات

قال وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي القايدي إن الأطراف الصانعة للأزمة الليبية تحججت في 24 ديسمبر من عام 2021 بالقوة القاهرة، إلا أنه لم يتم الإيضاح حتى الآن عن نوع هذه القوة القاهرة التي حرمت الليبيين من حقهم.

القايدي وفي تصريحات صحفية رصدها موقع الوطن، أكد أن الانتخابات حق شرعي للشعب الليبي لكنها تظل شأناً داخلياً يخص الليبيين ولا يتم البت والقرار فيه من عواصم الدول الأخرى، التي نسفت التوافق الذي نالت على أساسه حكومة باشاغا الثقة من البرلمان الليبي، وفق رأيه.

هذا وشدد القايدي على أن حكومة باشاغا قادرة على تأمين الانتخابات ولها أدوار بارزة على الصعيد الأمني في جنوب وشرق ليبيا خاصة في مدينة سبها، مضيفاً أنها وُلدت لإجراء الانتخابات وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي بعد فشل انتخابات الـ24 من ديسمبر.

وحول دمج حكومتي الدبيبة وباشاغا، أكد القايدي أن ذلك أمر يخص رئاسة الحكومة والجهة التشريعية التي أعطتها الثقة، مشيراً إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية لا تريد الانتخابات وإلا كانت أنجزتها في العامين الماضيين.

ونوه القايدي بخطر المليشيات على التوافق الليبي لأنها تأتمر من خارج البلاد ومتى أتاها الإيعاز فإنها تنسف أي توافق، مضيفاً أن خطرها لا يقف عند حد نسف المشروع الانتخابي بل يُهدد عمل لجنة 5+5 العسكرية، إذ إنها خرجت سابقاً وأعلنت أن الزيارات المتبادلة من كبار ضباط الجيش في المنطقة الشرقية والغربية لا تمثلها.