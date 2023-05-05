غرفة الطاقة الإفريقية: لهذا السبب من المتوقع زيادة إنتاج ليبيا النفطي هذا العام

بين تقرير اقتصادي للخدمة الإخبارية الإنجليزية بـ”غرفة الطاقة الإفريقية” المتخذة من جنوب إفريقيا مقرًا لها آخر بيانات تصدير النفط لدول القارة السمراء.

التقرير أوضح أن الربع الأول من العام 2023 أبرز توقعات بشأن بقاء التوقعات التصديرية الشهرية العالمية للخام والمكثفات ثابتة ومستقرة بمتوسط سنوي يبلغ 83 مليونًا و400 ألف برميل يوميًا.

وتوقع التقرير إسهام إمدادات إفريقيا بنسبة 8% من الحجم العالمي على مدار العام الجاري عبر أكبر 5 منتجين في القارة السمراء وهم نيجيريا والجزائر وأنغولا ومصر إلى جانب ليبيا، موضحًا إن هذا يمثل أكثر من 80% من إنتاج الدول الإفريقية للخام والمكثفات خلال 2023.

وأضاف التقرير إن ورود غالبية الإنتاج من المشاريع البحرية في نيجيريا وأنغولا يأتي إلى جانب الحقول البرية في ليبيا والجزائر ومصر، متوقعًا في ذات الوقت ارتفاعًا متزايدًا في الإنتاجية الليبية من الخام والمكثفات خلال هذا العام على خلفية الاستقرار الأمني النسبي في البلاد.