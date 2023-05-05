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تحديد موعد الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الأساسي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، إجراء الامتحانات النهائية لإتمام شهادة مرحلة التعليم الأساسي في موعدها في 28 مايو الجاري.

وأعلنت الوزارة انطلاق العمل على التجهيزات والتنسيق مع جميع مكاتب التعليم في كل مدن ليبيا لإجراء الامتحانات في موعدها.

وكان قد حدد المركز الوطني للامتحانات موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل من الرابع إلى الثاني الثانوي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وتنطلق الاختبارات النهائية في الفترة من 14 إلى 25 مايو الجاري، وفق تنويه نشرته وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

وشدد مركز الامتحانات على ضرورة التقيد والالتزام بالمواعيد وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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