مصدر في مكتب ميلوني: هذا أبرز ما بحثه المشير حفتر خلال زيارتة لروما

ليبيا – نقل تقرير إخباري عن مصدر بمكتب رئيسة وزراء إيطاليا “جورجيا ميلوني” معلومات بشأن زيارة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى روما.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “عرب نيوز” الدولي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن إيطاليا ستواصل دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بحلول نهاية العام 2023 وفقًا لما أكدته “ميلوني” للمشير حفتر.

وبحسب المصدر تم مناقشة قضية المهاجرين غير الشرعيين المحاولين عبور البحر الأبيض المتوسط بأعداد غير مسبوقة للوصول إلى الشواطئ الإيطالية من قبل الجانبين مضيفا بالقول:”تعاون المشير حفتر سيكون موضع تقدير كبير ونعتقد أن الاجتماع مع ميلوني سيحقق بعض النتائج الإيجابية”.

ترجمة المرصد – خاص

