“حفتر” يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي تعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية

عقد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اجتماع اليوم الجمعة، في روما، مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي.

وقال المركز الإعلامي لقيادة الجيش في بيان، إن الطرفان ناقشا خلال الاجتماع آلية توطيد العلاقة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا في المجالات الأمنية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة الغير شرعية، وإعداد البرامج التدريبية للأفراد والعناصر التابعة للأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الداخلية الإيطالي خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز العلاقة بين البلدين بما يخدم مصالحها، والعمل على التصدي لكافة المخاطر التي تواجه المنطقة.

وأثنى وزير الداخلية بالعمل الكبير الذي تقوم به القوات المُسلحة الليبية مؤكداً على الاحترام الكبيرة والمكانة التي يحظى بها القائد العام لدى الحكومة الإيطالية.

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