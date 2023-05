ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن الصلح يحمي الوطن من التفكك والتفرق.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قال :” الصلح يحمي الوطن من التفكك والتفرق والاختلاف والتمزق ويزيل الأحقاد والضغائن و يسهم في الاستقرار”.

