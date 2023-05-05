هزة أرضية تضرب غربي العاصمة الإيرانية طهران

ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة ملارد الواقعة غربي العاصمة الإيرانية طهران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، في بيان، بأن الهزة وقعت على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض، وشعر به أهالي طهران.