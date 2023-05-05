عاجل ليبيا الان

هزة أرضية تضرب غربي العاصمة الإيرانية طهران

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة ملارد الواقعة غربي العاصمة الإيرانية طهران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، في بيان، بأن الهزة وقعت على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض، وشعر به أهالي طهران.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك