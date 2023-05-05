مركز شرطة سيدي خليفة يُباشر ضبط المتسولين وأماكن بيع الممنوعات وممارسة الرذيلة

باشر مركز شرطة سيدي خليفة وبمُتابعة رئيس المركز العقي ربيع الورفلي في استهداف مواقع بيع الخردة داخل إختصاصه وإقفالها بالكامل متابعة موزعي اسطوانات غاز الطهي حتى تصل إلى المواطن وعدم بيعها بالسوق السوداء والتحري عن الأماكن المشبوهة التي تباع بها المخدرات وتمارس بها الرذيلة ضبط المتسولين والأجانب الذين دخلو للبلاد بطريقة غير شرعية وترحيلهم عن طريق جهات الإختصاص.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي والقاضية بمحاربة الظواهر السلبية والهدامة وفي اطار الخطة المُعدة من قبل مُساعد الشؤون الأمنية بالمديرية اللواء عاطف احبارة والتي تم فيها تكليف كافة اقسام ومراكز الشرطة بمحاربة الظواهر السلبية كُلاً في نطاق إختصاصه.