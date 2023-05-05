حفتر يبحث مع وزيري داخلية ودفاع ايطاليا عدد من الملفات الهامة

أجرى قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، الجمعة، مباحثات بالعاصمة الإيطالية روما تناولت التعاون الأمني وتأمين الحدود الليبية الجنوبية لتعزيز الأمن القومي للبلدين.

جاء ذلك خلال لقائه بشكل منفصل وزيري الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، والدفاع غويدو كروسيتو بالحكومة الإيطالية، وفق بيانين نشرتهما القيادة العامة لقوات الشرق عبر فيسبوك حسب وكالة الاناضول .

وأوضح البيان الأول، أنه “ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها حفتر إلى إيطاليا عقد اليوم (الجمعة) اجتماعا مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي وتم مناقشة آلية توطيد العلاقة والتعاون بين البلدين في المجالات الأمنية”.

وبحث الجانبان، “تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة وإعداد البرامج التدريبية للأفراد والعناصر التابعة للأجهزة الأمنية”.

ونقل البيان الليبي عن الوزير الإيطالي، تأكيده “ضرورة تعزيز العلاقة بين البلدين بما يخدم مصالحهما والعمل على التصدي لكافة المخاطر التي تواجه المنطقة”.

وأشار البيان الثاني إلى عقد حفتر “اجتماعا مع وزير الدفاع بالحكومة الإيطالية غويدو كروسيتو وبحضور نائب رئيس الأركان ومدراء الإدارات بوزارة الدفاع بالحكومة الإيطالية”.

وناقش الجانبان “تشكيل لجان مشتركة لمراقبة وتأمين الحدود الليبية الجنوبية لتعزيز الأمن القومي للبلدين”، بحسب المصدر ذاته.

وأكد كروسيتو “ضرورة تعزيز العلاقة التي تحظى بها الحكومة الإيطالية مع ليبيا وبالأخص مع حفتر”، داعيا “الحاضرين إلى استمرار العمل المشترك لمكافحة التطرف والحد من الهجرة غير النظامية”.

والأربعاء، وصل حفتر إلى روما في زيارة رسمية (غير محددة المدة)، للقاء المسؤولين الإيطاليين وبحث ملفات مختلفة، أبرزها الهجرة غير النظامية.

ويمثل ملف الهجرة غير النظامية أولوية لدى روما، حيث إن ليبيا من أبرز الدول التي يمر عبرها المهاجرون الأفارقة إلى شواطئ إيطاليا.