بنغازي.. تفاصيل القبض على 3 مروجين للمـخـدرات مُتسترين ببيع ألعاب أطفال

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة عن تمكن “قسم البحث الجنائي” من القاء القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي مادة الحشيش المُخدرة وحبوب الهلوسة مُتسترين ببيع ألعاب الأطفال بمنطقة الليثى .

وعُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن أحد الأشخاص يقوم ببيع ألعاب الأطفال مُخفياً نشاطه الإجرامي ببيع مادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب .

وتم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة الليثي وتم مُراقبة الشخص المطلوب وكان برفقة شخصين آخرين وتم ضبط الأشخاص الثلاثة وبحوزتهم عدد 8 قطع من مادة الحشيش المُخدرة وحبوب هلوسة وخليط من التبغ وأدوات لتعاطي المخدرات وتم الإنتقال بهم إلى القسم.

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى م.س.م من مواليد 1981 والثاني يُدعى ن.ف.م من مواليد 1999 والثالث يُدعى ع.ي.م من مواليد 2000 وتم إحالتهم إلى جهاز مُكافحة المُخدرات والمُؤثرات العقلية .