عسكري وجريح يسردّ لـ«أخبارليبيا24» كيف دمر الجيش الوطني معاقل الإرهاب ويناشد الإهتمام

أخبار ليبيا 24 – خـاص

قصةٌ جديدة من قصص الإرهاب في ليبيا، وبطلها هو أحد جرحى الجيش الوطني، الذي حارب لسنواتٍ طويلة الإرهاب في ليبيا.

يُعرف العسكري البطل بنفسه.. أنا عبد الرازق محمد من بلدية القيقب، أعمل عسكري نظامي في القوات المسلحة الليبية – كتيبة 165 مشاة، بقيادة حسين الجويفي وهي كتيبة تابعة للواء 73.

يبدأ العسكري عبد الرازق الحديث عن بداية التحاقه بالجيش الوطني في حربه على الإرهاب بالقول:

لقد التحقتُ بالجيش الوطني بداية انطلاقِ عملية الكرامة؛ نظرًا للأوضاع التي كانت تمر بها ليبيا آنذاك، والمتمثلة في خروقات وانتهاكات جسيمة كانت تقوم بها عناصر داعش الإرهابية، مثل تصفية عناصر الأمن والضُباط والعسكريين؛ وكأنها كانت تريد إنهاء أي جسم أمني بارز، وأن تستحوذ هي على السلطة، فضلاً عن عمليات الخطف والإخفاء القسري، والذبح والتنكيل بالجثث، والعديد من الانتهاكات الأخرى؛ لذا دعتْ الحاجة الملحة للالتحاق بصفوف الجيش الوطني والقتال ضد داعش الإرهابي وتطهير ليبيا من دنس الإرهاب.

يواصل الحديث، حاربتُ في عديد المحاورالقتالية، جنبًا إلى جنب مع الأبطال؛ فعلى الرغم من قِلة الإمكانات آنذاك، وشح الأسلحة والدخائر وكافة ملامح الدعم؛ إلا أن هذه الأمور لم تثبّط من معنوياتنا، وواضلنا القتال حتى آخر نفس.

وبالحديث عن إصابته الفادحة الي خسَر فيها رجله، يسّرد عبد الرازق أحداث الواقعة بالقول: أثناء قتالي في محور «الحيّلة» بالقرب من مدينة درنة، تحديدًا بتاريخ 5 مايو عام 2018، الذي صادف التاسع من شهر رمضان المُبارك، انفجر لغمٌ أرضي بي؛ وخسرت بسبب الإصابة قدمي.

يواصل.. لحظة إنفجار اللغم، تمَ إسعافي بدايةً إلى مستشفى الثورة في مدينة البيضاء، ومن ثمّ إلى مستشفى قرنادة العسكري، وبعد مدةٍ من الزمن، نُقلت للمنزل.. وهناك إلتهبت قدمي «إثر الإصابة» وتم بترُها!

يُكمل.. وبعد ذلك نُقلت لدولة مصر لتلقي العلاج هناك، ومن مصر عدتُ إلى ليبيا، ومن أوض الوطن واصلتُ رحلة العلاج إلى تونس التي مكثتُ فيها 21 يومًا، ومن ثمّ عدت إلى ليبيا من جديد..

يتحدث العسكري البطل، عبد الرازق الحديث لـ«أخبار ليبيا24»، وبعد رحلاتي المُضنية لتلقي العلاج؛ أخيرًا تمكنت من التواصل مع أحد الشباب العاملين بمكاتب الجرحى؛ الذي اجتهد في تأمين رحلة علاج لي، وبعد اكتمال الإجراءات؛ نُقلت إلى صربيا لتلقي العلاج، حيثُ قام الأطباء المشرفين على حالتي بتركيب طرف صناعي ليّ.

العسكري البطل، عبد الرازق.. يُطالب من خلال «وكالة أخبار ليبيا 24»، الجهات الفاعلة، والمسؤولة عن ملف الجرحى بضرورة الالتفات إلى هذه الشريحة بالقول: «أوجّه رسالتي إلى كافة المسؤولين؛ عليكم الاهتمام بالجرحى مثلي، نحن الذين تسببت أصابتنا بإعاقاتٍ مستديمة، تسلبت بشللنا، وعدم قدرتنا على ممارسة حياتنا بشكلٍ طبيعي، وذلك من خلال استكمال علاجنا على أتمَ وجه، وتوفير مستشفيات تستطيع الكشف والمتابعة عن حالات إصابتنا التي لازلنا نشعر بآلامها حتى هذه اللحظة،أنا خسرت قدمي بشكل أبدي، والطرف الصناعي لا يعمل بشكلٍ جيد، وتنقصهُ العديد من المستلزمات الأخرى.. كـ«القيلات؛ والأحذية الطبية» لذا نرجوا منكم إعارتنا اهتمامكم، ورعايتكم.. خصوصًا نحن في الجبل الأخضر لا نمتلك أي مكاتب تختص بمتابعة ملف الجرحى، ولا حتى مندوبين عن تلك المكاتب، وعندما نريد إنهاء أي إجراء، يتطلب ذلك منا الذهاب إلى المدن، لإنهاءها؛ ولكم أن تتخيلوا حجم المُعاناة إثر تنقلنا ونحن أصحاب إعاقات مستديمة، غير قادرين على الحركة».