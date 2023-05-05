بالصور.. حملة أمنية تستهدف أماكن بيع الممنوعات وممارسة الرذيـلة في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، عن مباشرة “مركز شرطة سيدي خليفة” بتنفيذ الخطة الأمنية المعدة من قبل مديرية أمن بنغازي بإقفال جميع مواقع الخردة ومتابعة موزعي غاز الطهي وضبط المتسولين وأماكن بيع الممنوعات وممارسة الرذيلة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي والقاضية بمحاربة الظواهر السلبية والهدامة وفي اطار الخطة المُعدة من قبل السيد مُساعد الشؤون الأمنية بالمديرية اللواء عاطف احبارة والتي تم فيها تكليف كافة اقسام ومراكز الشرطة بمحاربة الظواهر السلبية كُلاً في نطاق إختصاصه حيث باشر مركز شرطة سيدي خليفة وبمُتابعة رئيس المركز العقيد ربيع الورفلي في استهداف مواقع بيع الخردة داخل إختصاصه وإقفالها بالكامل متابعة موزعي اسطوانات غاز الطهي حتى تصل إلى المواطن وعدم بيعها بالسوق السوداء والتحري عن الأماكن المشبوهة التي تباع بها المخدرات وتمارس بها الرذيلة ضبط المتسولين والأجانب الذين دخلو للبلاد بطريقة غير شرعية وترحيلهم عن طريق جهات الإختصاص .