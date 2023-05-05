| الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم الليبيين في “مقاومة التدخل الخارجي”

|

2023/05/05 على الساعة 22:23

: أكدت الولايات المتحدة، على لسان سفارتها لدى ليبيا، التزامها “بدعم تطلعات الشعب الليبي الديمقراطية”، وإنها تقف مع الشعب الليبي في جهود مقاومة التدخل الخارجي، وتدعم مساعيه من أجل استعادة السيادة الكاملة وذلك انطلاقا من “مبادئ الولايات المتحدة المنصوص عليها في دستورها”.

وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة عبر صفحتها علي “تويتر” اليوم الجمعة، “ينبثق التزام الولايات المتحدة بدعم تطلعات الشعب الليبي الديمقراطية من تجربتنا الخاصة في مقاومة التدخل الخارجي، واسترشدنا منذ ميلاد أمتنا بالمبادئ المنصوص عليها في مقدمة دستور الولايات المتحدة”، التي تنص على التالي: “نحن شعب الولايات المتحدة رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية.”

وأضافت السفارة: “نريد الشيء نفسه للشعب الليبي ونقف معه في دعواته لتحقيق الوحدة الوطنية، والاستعادة الكاملة للسيادة، والتنمية العادلة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على إستراتيجيتنا العشرية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار”.

وأعادت السفارة نشر رابط “للإستراتيجية العشرية”، التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية، في 24 مارس الماضي، وتتمحور حول منع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا.