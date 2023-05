مركز بنغازي الطبي ينفي قيام إحدى موظفاته بأفعال غير مشروعة في المركز

نفت إدارة مركز بنغازي الطبي ماورد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أن شرطة الأمن بالمستشفى ألقت القبض على معاونة صحية مصرية تدعى (حياة المصرية) تقوم باستبدال الأطفال بقسم الولادة وإجهاض الحمل غير الشرعي مقابل مبالغ مالية.

وأكدت الإدارة أنه لا توجد معاونة مصرية بهذا الاسم، وأن نقطة الشرطة بمركز بنغازي الطبي نفت هذه الأخبار حال التواصل معها.

وبحسب المركز فإن إدارة المستشفى راسلت “المحامي العام” لملاحقة صفحتين روجتا لهذا الخبر، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما، مؤكدا أن مثل هذه الأخبار تشتت الرأي العام وتبث الفتنة وتحرض على الفوضى بين المواطنين.

وكانت بعض الصفحات قد نشرت أخباراً مفادها إلقاء القبض على معاونة صحية تقوم بإلقاء الأجنة في قنوات المجاري أو القمامة.

المصدر: مركز بنغازي الطبي

