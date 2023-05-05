شركة الكهرباء الليبية تستكمل أعمال الصيانة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس

أعلنت شركة الكهرباء الليبية عن استكمال أعمال الصيانة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، لإعادة تشغليها بكامل حمولتها قبل دخول الذروة الصيفية المقبلة.

وقالت الشركة، وصل يوم أمس الخميس عدد ( 37 ) طرداً إلى محطة جنوب طرابلس الغازية عبر مطار معيتيقة الدولي مورداً من شركة ( GE ) الأمريكية خاصة بالوحدة الغازية الأولى تمهيداً للبدء في أعمال التركيبات بعد أن تم فك جميع مكوناتها والتي ستجرى من قبل شركة GE الأمريكية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة الذين سيشرعون في العمل وفق نظام الورديتين للإسراع في استكمال أعمال صيانة هذه الوحدة وإعادتها إلى الشبكة الكهربائية بكامل حمولتها قبل دخول الذروة الصيفية المقبلة.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والحفاظ على نمط عطاء وحدات التوليد ورفع كفاءتها الإنتاجية.

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