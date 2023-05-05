“عمل المنتهية” تنفذ حملة تفتيشية على العمالة الوافدة

الوطن| رصد

نفذ فريق إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل، بالحكومة المنتهية، حملة تفتيشية على العمالة الوافدة، في مستشفى المواصفات بشارع ولي العهد في طرابلس.

وأكد فريق التفتيش أن الحملة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار: “إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل الليبي” تستهدف حصر العمالة الوافدة وتنظيمهم وفق الإجراءات والقوانين المتبعة.

وسُجل خلال هذه الزيارة عدد من المخالفات تتعلق بالعمالة الوطنية والاستقطاعات الضمانية والعمالة الأجنبية، حيث أكد الفريق ضرورة اعتماد لوائح العمل وهي لائحة السلامة، ولائحة الجزاءات، والنظام الأساسي.