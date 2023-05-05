الشرطة تضبط العديد من السيارات المسروقة و المطلوبة في طرابلس

تمكن أعضاء الدوريات التابعة للقسم بالتمركز الأمني حي الأندلس من ضبط (هونداي ازيرا اللون رصاصي) إتضح بأنها مطلوبة لدى وحدة مرور طرابلس لأنها شكلت حادث و لاذ سائقها بالفرار ، تم تسليم المركبة و سائقها الى الجهة المختصة .

ويأتي ذلك في إطار المهام المسندة لقسم شرطة النجدة و من خلال الاستيقافات الأمنية المنتشرة في العاصمة تنفيذاً لأعمال الحملة الأمنية الرامية لتامين العاصمة .

ايضا تمكن أعضاء القسم بالتمركز الأمني سيدي سليم من ضبط ( ساحبة نوع افيكو على متنها تويوتا كامري اللون الرصاصي) و بعد التأكد من رقم اللوحة المتبت على المركبة و رقم الهيكل بمنظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة إتضح بأن رقم اللوحات غير صحيح و ان المركبة تتبع لجهة بحثية عامة، تم تسليمها لمكتب البحث الجنائي و اعلام الغرفة بذلك .

كما تمكن أعضاء القسم بالتمركز الأمني جزيرة الميناء من ضبط (هونداي فيرنا اللون أبيض) بعد الاستعلام عن رقم الهيكل المدون بالكتيب بمنظومة المواصلات الخاصة بغرفة السيطرة إتضح بأنه غير مطابق، فاحيلت المركبة و سائقها لمكتب البحث الجنائي.

كما تم الاشتباه في ذات التمركز في ( ميتشي لانسر اللون رصاصي) بالاستعلام عنها اتضح انها مطلوبة على ذمة قضية خطف مبلغ عنها بمركز شرطة زاوية الدهماني و تم تسليمها للمركز الشرطة المختص .

و في التمركز الأمني غوط الشعال تم إستيقاف مركبة نوع (هونداي النترا اللون أبيض ) بالاستعلام عنها لدى غرفة سيطرة اتضح بأنها مسروقة و مبلغ عنها منذ العام 2015 لدى مركز شرطة وادي الربيع، سلمت المركبة و سائقها لمكتب البحث الجنائي و اعلام الغرفة بذلك.

ايضا تمكن أعضاء القسم بالتمركز الأمني ميدان الشهداء من ضبط ( تويوتا كامري اللون اخضر) بلاستعلام عنها لدى غرفة السيطرة اتضح انها مسروقة و مبلغ عنها بتاريخ 21اغسطس 2019 من الغرفة الرئيسية بموجب برقية صادرة عن مديرية امن الزاوية ، حيث تم تسليم المركبة و سائقها لمكتب البحث الجنائي.

كما و تمكن أعضاء القسم في التمركز الأمني جزيرة الدرن من استيقاف (تويوتا كامري اللون ابيض) و (هونداي اكسنت اللون ابيض) بالاستعلام عن رقم اللوحة المثبت عليهما اتضح انه لا يخصهما فاحيلا رفقة سائقيهما لمكتب البحث الجنائي،

وفي ذات التمركز تم ضبط (هونداي سنتافي اللون رصاصي) بالاستعلام عنها لدى غرفة السيطرة اتضح انها مسروقة و مبلغ عنها لدى مركز شرطة سوق الجمعة حيث تم تسليمها للمركز الشرطة و إبلاغ الغرفة بذلك.

كما و تمكنت الدورية المتجولة من ضبط ( تويوتا كورولا اللون ابيض) بعد الاشتباه فيها ليتضح انهاتحمل لوحة مزورة احيلت بموجبها لمكتب البحث الجنائي طرابلس .

من الجدير بالذكر أن دوريات النجدة منتشرة بمداخل العاصمة و شوارعها تاتي تنفيذا لتعليمات السيد مدير الامن ولبسط هيبة الدولة من خلال الاستيقافات الأمنية المنظمة و الموزعة ضمن منطقة الإختصاص الإداري لمديرية امن طرابلس .