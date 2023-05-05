أمريكا تشيد بجهود القادة العسكريين الليبيين لبناء جيش موحد

أخبارليبيا24

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بجهود القادة العسكريين الليبيين لبناء جيش موحد قادر على حماية الشعب الليبي والدفاع عن سيادة البلاد.

واكدت سفارة الولايات المتحدة عبر حسابها على “تويتر” أن الملحقين العسكريين لسفارة الولايات المتحدة التقوا هذا الأسبوع بالقادة العسكريين الليبين في طرابلس.

وأوضحت السفارة الأمريكية أن هذه اللقاءات للتأكيد على التزام أمريكا المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي.

وكان رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، التقى الثلاثاء، وفدًا من وزراة الدفاع الأمريكية بمقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس.

وتناول لقاء الحداد ووفد وزارة الدفاع الأمريكية مثله ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا عقيد بحار مارك امبلوم العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأمريكي وإمكانية تطويرها.