هام… المسوغات المطلوبة من قاصدي الحج لموسم 1444 هـ

فيما يلي ننشر المسوغات المطلوبة من قاصدي الحج لموسم 1444 هجري 2023 ميلادي كما ورد عن هيئة شؤون الحج والعمرة الليبية .

ويتوجب على الأخوة قاصدي الحج هذا الموسم 1444هـ، الإسراع بإحضار المسوغات التالية:-

عدد (2) صور شخصية خلفية بيضاء.

صورة ملونة من جواز السفر.

الرقم الوطني من السجل المدني / حديث.

الوضع العائلي من السجل المدني / حديث.

نموذج إثبات علاقة المحرم .

الشهادة الصحية ( التحليل الثلاثي ).

يشار إلى أن الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا، أعلنت عن تحديد يوم الثلاثاء القادم 9 مايو 2023 ، موعداً موحداً لإقامة قرعة حج عام 1444 هـ 2023م.

وحسب هيئة شؤون الحج والعمرة عبر صفحتها بالفيسبوك تم خلال اجتماع نائب رئيس الهيئة”صبري البوعيشي” الخميس، مع مديري فروع الهيئة بالمناطق، تحديد أماكن وأزمنة إقامة قرعة المستهدفين لحج هذا العام لمن حالفهم الحظ من قرعة الحج في ليبيا 2021م.

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