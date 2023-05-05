إبراهيم بالحسن: سيوجد مخيم في جنوب الكفرة في حال نزوح أعداد كبيرة من السودان

أكد مدير جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة “إبراهيم بالحسن”، أنه حتى هذه اللحظة، لا يوجد وصول لنازحين من السودان بشكل رسمي إلا عن طريق التهريب

وأضاف في تصريحات صحفية قائلا:، بحسب ما تداولته إحدى وكالات الأمم المتحدة فإن عدد النازحين من السودان الذين وصلوا لمدينة الكفرة بلغ 700 شخص.

وتابع: باعتبار الكفرة خطا للهجرة فإن الأمم المتحدة قد تكون صنفت هذه الأعداد كلها على أنهم نازحون من السودان.

وأشار إلى أنه، في حال وصول الاشتباكات إلى إقليم دارفور فإن النزوح سيكون واردا جداً للعائلات السودانية.

ولمّح إلى أنه، سيكون هناك مخيم في جنوب الكفرة بجبل العوينات القريب من الحدود الليبية السودانية في حال نزوح أعداد كبيرة من السودان.

واختتم قائلا: نحن الآن في انتظار وصول منظمات دولية معنية بشؤون النازحين يوم الأحد القادم لمدينة الكفرة.