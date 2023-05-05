العامة للكهرباء: وصول ( 37 ) طرد خاصة بالوحدة الغازية الأولى محطة جنوب طرابلس

العنوان – طرابلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ( 37 ) طردا وصلت الخميس، إلى محطة جنوب طرابلس الغازية عبر مطار معيتيقة الدولي موردا من شركة ( GE ) الأمريكية.

وأوضحت الشركة أن الطرود خاصة بالوحدة الغازية الأولى تمهيداً للبدء في أعمال التركيبات بعد أن تم فك جميع مكوناتها.

وأفادت شركة الكهرباء أن أعمال التركيبات ستجرى من قبل شركة GE الأمريكية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وأضافت الشركة أن فنيي ومهندسي المحطة سيشرعون في العمل وفق نظام الورديتين للإسراع في استكمال أعمال صيانة هذه الوحدة وإعادتها إلى الشبكة الكهربائية بكامل حمولتها قبل دخول الذروة الصيفية المقبلة.