| واشنطن تشيد بجهود القادة العسكريين الليبيين لبناء جيش موحد

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2023/05/05 على الساعة 22:54

: أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة “بجهود القادة العسكريين الليبيين لبناء جيش موحد قادر على حماية الشعب الليبي والدفاع عن سيادة البلاد”.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة عبر حسابها علي “تويتر” اليوم الجمعة، إن “الملحقين العسكريين لسفارة الولايات المتحدة التقوا هذا الأسبوع بالقادة العسكريين الليبيين في طرابلس للتأكيد على التزامنا المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي”.

والثلاثاء الماضي، التقى رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، وفدًا من وزارة الدفاع الأمريكية بمقر رئاسة الأركان العامة بالعاصمة طرابلس.

وقالت رئاسة الأركان العامة إن وفد وزارة الدفاع الأمريكية في اللقاء “يمثله ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا عقيد بحار مارك امبلوم”، حيث رحب الحداد بالضيوف، ومشيرًا إلي عمق العلاقات بين البلدين.

وأشارت رئاسة الأركان العامة إلي أن اللقاء “تناول العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأمريكي وإمكانية تطويرها”، مشيرة إلى أن الحداد أثنى من جانبه على الدور الذي تقوم به قوات “أفريكوم”.