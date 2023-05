الأزمات الدولية: الانتخابات في ليبيا مازالت بعيدة، وصراع السودان قد يلقي بظلاله على البلاد

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن الجهود الليبية وراء خارطة الطريق الانتخابية ظلت في طريق مسدود، مما يجعل إجراء الانتخابات في 2023 بعيد المنال.

وأضافت المجموعة في تقرير شهر أبريل عن تتبع الصراعات في جميع أنحاء العالم، أن مجلس النواب نشر مؤخرا بعض التعديلات على قوانين 2021 المتعلقة بالانتخابات، لكنها لا تختلف كثيرا عن القوانين الأصلية.

ولفتت المجموعة إلى أن الهدف من هذه القوانين التي نشرت في الجريدة الرسمية، قد يكون ظهور مجلس النواب أمام الليبيين والأمم المتحدة والشركاء الدوليين على أنه يعمل بنشاط نحو الانتخابات كوسيلة لصد أي دعم أممي وفق قولها.

وأشارت مجموعة الأزمات إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي عرض في إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساعدة فنية من الأمم المتحدة على لجنة مجلس الدولة الأعلى التابعة لمجلس الدولة التي تعمل على القوانين الانتخابية، لكنه لم يشر إلى اقتراحه المعلن مسبقًا لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للانتخابات.

ولم تخف المجموعة قلقها من التداعيات المحتملة للصراع في السودان المجاور، مشيرة إلى التقارير التي وصفتها بـ”ذات المصداقية” التي تتحدث عن الدعم الذي قدمه حفتر إلى قوات الدعم السريع، قائلة إن ذلك قد يؤجج الأمر التوترات بين حفتر وحليفه المصري، الذي يدعم الطرف الآخر المتمثل في الجيش السوداني.

كما أعلنت المجموعة عن قلق متزايد بشأن احتمال امتداد القتال إلى جنوب ليبيا، حيث يتواجد رجال الميليشيات السودانية، لافتة إلى إغلاق الحدود مع السودان في 24 من أبريل، بينما وردت تقارير بإرسال تعزيزات عسكرية إلى بلدة الكفرة الجنوبية، وفق مجموعة الأزمات.

المصدر: مجموعة الأزمات الدولية

