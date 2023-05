لسقاية الإبل والمواشي.. مربي يعتدي على خط نقل المياه الرئيسي إجدابيا سرت

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إن خط نقل المياه الرئيسي إجدابيا سرت تعرض لاعتداء على صمام الهواء في المحطة ( 171+010) بالقرب من منطقة أم الغرانيق.

وذكر جهاز النهر الصناعي، أن الاعتداء تم من قبل أحد مربي المواشي والإبل لغرض تركيب وصلة غير شرعية.

وأشار إلى أن فرق التشغيل والصيانة موقع إجدابيا تمكنت من السيطرة على التسريب الذي حدث نتيجة الاعتداء وقامت بسحب المياه المتجمعة من داخل الغرفة.

