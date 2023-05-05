صرف المرتبات وتوريد المحروقات..بن قدارة يتحدث عن نتائج استمرار إنتاج النفط

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تحدث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الجمعة، عن نتائج إن استمرار الإنتاج وتدفقه.

وقال بن قدارة إن استمرار الإنتاج وتدفقه ساهم بشكل كبير في استمرار صرف المرتبات في كافة القطاعات، واستقرار سعر صرف الدولار.

وأكد رئيس المؤسسة أن استمرار الإنتاج ساهم كذلك في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وتوريد المحروقات.

وذكر بن قدارة أن مؤسسة النفط تسعى لتنفيذ خططها لزيادة معدلات الإنتاج وتطوير القطاع للوصول بها إلى مصاف المؤسسات العالمية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أكد على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا وفق خطة المؤسسة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للطاقة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماعه أمس الخميس، في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مع رئيس مجلس غدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في إطار متابعته لخطة المؤسسة التطويرية للعام 2023.

وأكد بن قدارة خلال اللقاء أن خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022.