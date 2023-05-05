اجتماع لجنة تفعيل وافتتاح المتحف الوطني لعرض المخططات النهائية لتطويره

عرضت لجنة تفعيل وافتتاح المتحف الوطني، خلال اجتماعها الثالث، المخططات النهائية لتطوير المتحف، واستخدام تقنيات العرض الحديثة واعتمادها، وخطة تدريب العاملين لرفع جهوزيتهم لافتتاح المتحف، وفق منصة “حكومتنا” عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”..

وعُقد الاجتماع الثالث للجنة بحضور رئيس اللجنة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، ومدير عام مصلحة الآثار محمد فرج، ومديرة المتحف الوطني فتحية عبدالله، والمهندسين عدلي العكاري وهادية قانة.

وذكرت المنصة ، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أصدر قرار رقم (117) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة وتحديد مهامها.