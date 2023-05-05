بلدية بنغازي: افتتاح مُستشفى بنغازي التخصصي

العنوان – بنغازي

أكدت بلدية بنغازي اليوم الجمعة أن جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج افتتح مُستشفى بنغازي التخصصي.

وأشارت البلدية إلى أن الافتتاح تم بحضور رئيس الجهاز ووفد رفيع المُستوى من القيادة العامة تَمثل في رئيس أركان القوات البرية ورئيس أركان الدفاع الجوي والمدعي العام العسكري، ووكيل وزارة الداخلية ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير إدارة الخدمات الصحيةبنغازي.

وأوضحت بلدية بنغازي أن المُستشفى يعد صرحاً جديداً والأول من نوعه في ليبيا ،حيث تم التجهيزه طبقاً للمواصفات العالمية، بتوجيهات القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية.