وصول معدات خاصة بأعمال العمرة الجسيمة لمحطة جنوب طرابلس

الوطن|رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول 37 طردًا إلى محطة جنوب طرابلس الغازية عبر مطار معيتيقة الدولي موردًا من شركة “GE” الأمريكية خاصة بالوحدة الغازية الأولى تمهيدًا للبدء في أعمال التركيبات.

وجاء ذلك بعد أن تم فك جميع مكونات الوحدة الغازية والتي ستجرى من قبل شركة “GE” الأمريكية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة الذين سيشرعون في العمل وفق نظام الورديتين للإسراع في استكمال أعمال صيانة هذه الوحدة وإعادتها إلى الشبكة الكهربائية بكامل حمولتها قبل دخول الذروة الصيفية المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والحفاظ على نمط عطاء وحدات التوليد ورفع كفاءتها الإنتاجية، واستكمالًا لأعمال الصيانات والعمرات الجسيمة للوحدات الغازية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس.