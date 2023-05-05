مركز سيدي خليفة يقفل مواقع بيع الخردة ويتابع موزعي غاز الطهي ويضبط المتسولين

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أكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة سيدي خليفة أقفل جميع مواقع الخردة ومتابعة موزعي غاز الطهي وضبط المتسولين وأماكن بيع الممنوعات وممارسة الرذيلة

وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للخطة الأمنية المعدة من قبل مديرية أمن بنغازي بالخصوص.

وأكدت المديرية أن المركز شدد على متابعة موزعي إسطوانات غاز الطهي حتى تصل إلى المواطن وعدم بيعها بالسوق السوداء.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم البدء بالتحري عن الأماكن المشبوهة التي تباع بها المخدرات وتمارس بها الرذيلة.

وأفادت أنه تم ضبط المتسولين والأجانب الذين دخلو للبلاد بطريقة غير شرعية وترحيلهم عن طريق جهات الاختصاص.