بن قدارة: استمرار الإنتاج ساهم في صرف المرتبات في كافة القطاعات

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن استمرار الإنتاج وتدفقه ساهم بشكل كبير في استمرار صرف المرتبات في كافة القطاعات.

وأضاف بن قدارة أن استمرار الإنتاج ساهم كذلك في استقرار سعر صرف الدولار والحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وتوريد المحروقات.

وأكد رئيس المؤسسة، أن مؤسسة النفط تسعى لتنفيذ خططها لزيادة معدلات الإنتاج وتطوير القطاع للوصول بها إلى مصاف المؤسسات العالمية.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بحث الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سُبل دعم الجهود للمساهمة في زيادة إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل يوميا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن فرحات بن قدارة، بحث الخميس، مع الصديق الكبير سبل دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط للمساهمة في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره.

وأضافت، “استعرض اللقاء خطة المؤسسة الوطنية للنفط التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل”.

وبلغ إنتاج النفط الخام، في آخر إعلان للمؤسسة الوطنية للنفط، مليون و214 ألف برميل يوميًا. وأضافت المؤسسة، أن إنتاج المكثفات، وهي نوع من أنواع النفط الخفيف، بلغ 18 ألف برميل يوميًا.