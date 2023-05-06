السفير الفرنسي لدى ليبيا يبحث مع “دبيبة” تأثير الأزمة في السودان على دول الجوار

التقى السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة.

وقالت السفارة الفرنسية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة، إن مصطفى مهراج، تبادل مع دبيبة، الآراء خلال اللقاء حول الأزمة في السودان وتأثيرها على دول الجوار.

وأضافت السفارة أن الطرفان ناقشا خلال اللقاء المسار السياسي بليبيا في ظل مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وكان السفير الفرنسي مصطفى مهراج، التقى أمس الخميس، مع وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة، عمران الكيب، حيث اتفق الوزير والسفير على ضرورة إعادة إطلاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين.

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