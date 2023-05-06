رئيس اللجنة التسييرية لبلدية البيضاء يبحث واقع المشاريع الصحية في البلدية

الوطن| رصد

بحث رئيس اللجنة التسييرية لبلدية البيضاء، المهدي مفتاح احفيتر، خلال زيارته مستشفى النساء والولادة ببلدية البيضاء، واقع المشاريع الصحية، وعدداً من القضايا الإدارية والفنية، بهدف بحث آلية حلحلة جميع المشاكل العالقة في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة .

واطلع المهدي خلال الزيارة علي نسب الانجاز الفعلي لمشروع مستشفي النساء والولادة والأطفال بالبيضاء والتي تقدر بنحو 40%، مشيراً إلى ضرورة تفعيل العمل واستكمال المشروع، بعد حل المشاكل المالية المتعلقة فيه.

وأكد احفيتر عقب الزيارة الميدانية أن قضية معالجة الأوضاع الصحية في البيضاء من أولويات واهتمامات اللجنة التسييرية خلال العام الحالي، الذي “يستحق وقفة قوية لزيارة السعة السريرية وتخفيض قوائم الانتظار وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية”