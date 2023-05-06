أهالي مدينة الزاوية يعلنون استمرار الاعتصام بميدان الشهداء حتى تنفذ جميع مطالبهم

أكد شباب ومشايخ مدينة الزاوية على دعمهم الكامل لحراك تصحيح المسار ومطالب أهالي المدينة، التي توجت بإدراج الزاوية المركز في الانتخابات البلدية القادمة.

جاء هذا في بيان أصدروه اليوم الجمعة والذي أكدوا فيه على سلمية حراك تصحيح المسار وعدم اصطفافه أو تغليبه لطرف على الآخر، أو أن يكون من الدعاة للحرب ضد أبناء المدينة الواحدة.

ودعوا الجميع إلى عدم الانجرار وراء الشائعات وصفحات الفتنة، مثمنين جهود أهالي المدينة وكذلك الأجهزة الأمنية.

كما أكدوا دعم لجنة 15 التي استمدت شرعيتها من الحراك والحكومة والرئاسي والأركان، وحرصها على تنفيذ مطالب أهالي المدينة المتمثلة في السعي نحو دعم الاستقرار ومحاربة الفساد و الجريمة واوكار بيع المخدرات والمؤثرات العقلية.

واختتموا البيان بالتأكيد على استمرار الاعتصامات في ميدان الشهداء ولن يعودوا أو يتهاونوا حتى تتحقق مطالبهم.

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