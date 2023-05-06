البحباح: وجود 890 ألف رقم وطني مزور سيفرز نتائج مزورة للانتخابات

الوطن| رصد

أفاد السياسي والسفير السابق رمضان البحباح بوجود أنباء متداولة عن 890 ألف رقم وطني مزور حسب تصريح للنائب العام.

البحباح وعبر تصريح له رصده موقع الوطن، اعتبر أن ذلك يعني أن كل ما يدور وما يروج له في ليبيا مزور، سواء في صرف المرتبات والميزانيات والتحويلات والاعتمادات المالية، وعبارة عن عبث، وأن ما يسمى بكذبة الانتخابات التي يُروج لها، ستُفضي بالتأكيد إلى نتيجة مزورة.

وتساءل البحباح عن الجهة المسؤولة عن ممارسة ما وصفها بالجريمة الشنيعة، التي عبثت بمصير ومستقبل الوطن والمواطن الليبي، وماذا ستكون العقوبة ومن سيقررها، وما إذا تُوجد مادة في القانون الليبي رادعة تحاسب على مثل هذا الجرم.

وحذر البحباح من أي حلول تلفيقية وإصلاحية للأمر مشدداً على أن الوضع يحتاج إلى ثورة نضال ورفض وطني تطيح بكل العروش الموجودة وبجميع مسمّياتها.