| التعاون الأمني ومكافحة الهجرة محور مباحثات حفتر مع وزير الداخلية الإيطالي

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2023/05/05 على الساعة 21:54

: بحث قائد قوات “القيادة العامة” المشير خليفة حفتر، مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، آلية توطيد العلاقة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا في المجالات الأمنية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة الغير شرعية، وإعداد البرامج التدريبية للأفراد والعناصر التابعة للأجهزة الأمنية.

جاء ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها حفتر إلى إيطاليا، وفق بيان قوات “القيادة العامة” عبر صفحتها علي “فيسبوك”، حيث أشارت إلى تأكيد بيانتيدوزي ضرورة تعزيز العلاقة بين البلدين بما يخدم مصالحها، والعمل على التصدي لكافة المخاطر التي تواجه المنطقة. كما أثنى وزير الداخلية الإيطالي على العمل الكبير الذي تقوم به قوات القيادة العامة.

فيما أشارت وكالة “نوفا” الإيطالية، إلي أن مسألة الهجرة غير النظامية تصدرت لقاء وزير الداخلية الإيطالي وحفتر بمقر وزارة الداخلية في روما اليةم الجمعة.

وكانت ذات الظاهرة إحدى المسائل التي ناقشها يوم أمس حفتر في لقاء بقصر كيجي الحكومي استمر طيلة ساعتين جمعه برئيسة الحكومة، جيورجيا ميلوني

وبحسب بيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية، احتل طريق الهجرة غير النظامية من ليبيا المرتبة الثانية وذلك بعد وصول 16637 شخص إلى غاية الثاني من مايو، بزيادة بنسبة 166 بالمائة مقارنة بـ 6237 مهاجر غير نظامي وافد على سواحل إيطاليا من نفس طريق الهجرة في نفس الفترة من العام الماضي.